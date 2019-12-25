「飛鼠一號」已經安置在發射架上。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

工作人員忙進忙出。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

讓台東達仁鄉民眾議論紛紛的神祕基地，近日確認為晉陞太空科技公司太空探測火箭試射場，原先預計27日發射首枚太空探測火箭，但因在地居民反對而暫停，但試射場內工作人員仍加緊作業，似乎沒看見停工打算，晉陞太空科技公司將在明(26日)邀請在地民眾及媒體參觀，希望藉此爭取部落認同。

晉陞太空科技公司晚間在推特上PO出探空火箭「飛鼠一號」（HAPITH-I）近照，從照片中可看見火箭已經安置在發射架上，難得一見的景象也引發太空迷一陣熱議。

晉陞太空科技董事長、前國家太空中心主任陳彥升先前簡報表示，這枚火箭高10公尺，寬1.5公尺，起飛重量3噸，試射高度超過200公里，他更強調，火箭基地發射的火箭是商業應用，目標也是朝向國際商業應用，以發射衛星及科學儀器為主，但絕對不會是軍事的用途。

達仁鄉長陳新輝表示，當初業者在建造基地時並未通知鄉公所，民眾也不知其用途，況且也在部落傳統領域，直到日前南田部落會議發文給鄉公所表示要20日召開部落會議，他才知道這神秘綠建築竟是火箭發射場。

火箭發射受阻，晉陞太空科技公司26日邀請媒體及在地居民參觀，將神秘基地裡的一切「攤在陽光下」，盼望能取得在地居民的同意，別讓上太空計畫中途夭折。

(中時 )