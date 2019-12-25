年底是不少人選購手機的時間點，因為可以一次挑選所有今年內推出的機種。如果你也正有此意，且偏愛 Android 手機，可來參考由外媒評選的 2019 年最佳 Android 手機，並且依照評選標準選出最適合你的款式。

《Android Authority》針對 2019 年的 Android 手機進行了整體評比，並根據螢幕、性能、電池、相機、音效等五大層面分別進行評選，之後再從中挑選出冠軍機種。在螢幕項目中，選出的前四名分別是 Google Pixel 4、Google Pixel 4 XL、三星 Galaxy S10 以及 OnePlus 7T Pro，該網站認為 Pixel 4 自色準確度上是今年的手機中表現最好的機種；電池表現最佳的三強，則是 realme X2 Pro、小米 9 以及華為 P30 Pro，其中 realme X2 Pro 不僅充電速度快，Wi-Fi 連網、上網看影時的電池續航力都表現優秀。

相機表現上，則是選出前兩名，Google Pixel 4 以及 Pixel 4 XL 並列第一，華為 Mate 30 Pro 則是屈居第二，該網站認為 Pixel 4 的拍攝表現穩定，而且還有不少有趣的新功能。性能表現上，前三名選手則是 realme X2 Pro、華碩 ROG Phone II 以及 OnePlus 7T，這三款手機都是搭載高通 Snapdragon 855+ 處理器的機種，因此登上榜單是無庸置疑。音效上，則是將 Redmi K20 Pro(台灣推出的版本為小米9T Pro)，另外 20 款手機，也都在音效上獲得不錯的評價，而 realme X2 Pro 也名列其中。

根據上述五個分類的評比，《Android Authority》最後將年度最佳 Android 手機的美名，頒給了 realme X2 Pro。整體評比上，第二位則是三星 Galaxy S10+，第三位則是小米 9。因為 realme X2 Pro 在五大評比的項目中，都是名列前茅，因此最終以些微差距勝過了三星 Galaxy S10+，對於 2018 年才成立的 realme 來說，是很不錯的年度成績單。realme X2 Pro 先前官方指出預計會引進台灣，但目前還沒有正式確認推出的日期。

(中時電子報)