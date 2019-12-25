韓辦推青年政策 比拚民進黨 12:312019/12/25 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋（左）與發言人葉元之（右）25日出席「民進黨優秀十大青年大比拼！」記者會，列出民進黨的十大優秀青年，直指民進黨內這些優秀青年靠著關係進入政府或有官股民營公司擔任要職坐領高薪。（鄭任南攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜競選辦公室召開「青年造台灣，台灣拼未來」以及「民進黨優秀十大青年大比拼！」記者會 (中時 ) #青年 #台灣 #民進黨 #優秀 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 徐永明痛批民進黨：踐踏小黨 15:262019/12/21 政治 張善政：民進黨執政 每個人都變憤青 14:482019/12/22 政治 國民黨轟蔡賴菊謝：「賣台」是事實！ 12:182019/12/23 政治 要司改，先下架柯建銘 04:102019/12/24 時論廣場 抓到了！藍營公布卡神網軍上線：直屬民進黨主席蔡英文 11:012019/12/24 政治 魔鬼藏在細節！學者分析不分區名單 嗆民進黨不騙會死？ 11:552019/12/24 政治 網軍獲公部門資源 每半個月向民進黨中央匯報一次 12:232019/12/24 政治 民進黨與南風合約曝光！藍爆暗黑網軍 上線劍指民進黨中央 04:102019/12/25 政治要聞 蔡英文一耍狠，民進黨就翻船 04:102019/12/25 時論廣場 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 11:362019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓上《博恩》觀看將破200萬？網：太小看他了 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓上博恩風向逆轉？韓黑開嗆：去這節目再說！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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