優步共同創始人暨前執行長卡拉尼克（Travis Kalanick）將於12月31日退出董事會，切斷與優步的最後一點關係。受此消息影響，周二優步股價先跌後升，終場收漲0.36%，報30.44美元。

優步周二發布聲明宣布卡拉尼克將離開公司，未來將專注於個人的新事業及慈善事業。卡拉尼克正在打造一家名為「雲端廚房」（CloudKitchens）的新創公司，將廚房空間出租給送餐業者。目前為止「雲端廚房」已經籌集到4億美元資金。

卡拉尼克在2017年遭到優步解除執行長職務，但在優步董事會仍佔一席之位。優步發言人周二表示，自優步的股票閉鎖期（Lock-up Period）於11月屆滿以來，卡拉尼克已經出清所有優步持股。稍後卡拉尼克的發言人亦證實這個說法。

卡拉尼克所有優步持股的價值目前尚不得而知，在最近的公開文件中顯示，他在上周又拋售了價值約3.83億美元的優步股份，僅剩下價值約2.5億美元的股份，持股比率降至不到0.5%。

(時報資訊)