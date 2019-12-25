仁寶（2324）在12月初宣布增資越南公司11.28億元，目前仁寶PC約有3-4成銷售至美國，越南廠除了生產除PC外，也會有網通產品和移動裝置等。對於仁寶副董事長陳瑞聰遭某周刊報料「婚外情」，仁寶表示：私領域事情，公司無法回應。

被報料的仁寶(2324)副董事長陳瑞聰，近幾年投注在瑞寶生醫的發展，擔任瑞寶生醫董事長，今年瑞寶生醫、高醫和高雄醫學大學還宣布聯手成立高醫細胞治療中心，將比北部的細胞治療中心更先進，瑞寶生醫是在16家競爭者中脫穎而出。仁寶將投資設立更先進、產量更大的GMP細胞工廠和GTP實驗室，並由瑞寶生醫作技術移轉，目前仁寶並未持有瑞寶生醫持股。

對於月初仁寶的越南擴增資本，法人認為此將是為美系NB和手持裝置客戶所作的調整。仁寶第3季稅後純益達18億元，季增1%、但年減52%，每股純益0.41元。仁寶第3季獲利較去年同期下滑，主因去年第3季處分聯寶一次性的業外獲利25.11億元，基期墊高。展望第4季，因非PC產品出貨量需求強勁、整體營運仍可小幅增長。前3季仁寶EPS為1.13元。

(時報資訊)