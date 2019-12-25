連鎖餐飲集團王品（2727）今年兩岸積極汰弱留強以強化體質，其中台灣調整效益逐步顯現、營運恢復穩定成長，中國大陸表現則仍然偏弱、續拚谷底回升。投顧法人認為，王品今年獲利估小幅衰退、降至近3年低點，預期明年可望小幅回升、恢復成長。

王品股價4月中觸及97元的近10月波段高點後，一路震盪拉回至8月初的74.5元，為近10月波段低點，近期呈現緩步震盪墊高態勢，於79～81元區間震盪。今早股價持平開出後小跌，最低下跌0.37％至79.8元，力守80元關卡。

王品2019年前11月自結合併營收148.73億元，年增0.55％，為近4年高點。其中，台灣89.4億元、年增5.04％，中國大陸59.3億元，年減5.54％。前三季歸屬母公司稅後淨利2.99億元，年減1.03％，因流通股數年減3.68％，每股盈餘4.04元，優於去年同期3.93元。

投顧法人指出，王品台灣總店數截至11月底為278家，較去年底淨減8家，營收維持成長主要受惠同店營收（SSS）成長，由十二鍋、原燒、夏慕尼、陶板屋等推動，但新創品牌仍相對較差，如莆田年減逾1成。隨著調整效益顯現，前三季營益率自4.77％提升至5.7％。

中國大陸方面，受內需降溫、外送平台崛起等雙重衝擊，王品持續調整品牌及門市布局，總店數截至11月底為139間店，較去年底淨減15間。前11月營收年減5.6％，以人民幣計算為年減8.9％，前三季營益率自3.31％降至1.65％，表現仍偏弱。

展望後市，隨著時序進入消費旺季，年底尾牙、聖誕、跨年等節慶聚餐需求效益顯現，王品12月在台將再新展5家店，搶攻年底餐飲旺季商機。據了解，王品明年規畫推出火鍋吃到飽新品牌，全年目標新展20～25家店。

投顧法人認為，推出新品牌短期會有消費者嘗鮮效益，長期仍需視市場接受度能否維持。王品目前台灣20個品牌中，仍有部分表現較弱、有關店風險，且近期外送盛行、亦可能對營運產生影響，認為台灣營運後市需觀察新、舊品牌營運表現而定。

至於中國大陸，王品仍將持續調整品牌及門市布局，包括占營收超過1成、今年以來營運表現欠佳的鵝夫人，明年展店規畫趨守、持續聚焦強化體質。整體而言，王品明年規畫在台持續展店，中國大陸則仍在調整營運。

投顧法人認為，隨著時序進入消費旺季，王品短期營收可望增溫，預期今年獲利將小幅下滑0.7％、降至近3年低點，每股盈餘估4.45元。明年營運可望恢復成長，預估獲利將小幅成長5％、每股盈餘4.67元。

另一家投顧法人看法則相對保守，認為王品台灣營運穩定，但中國大陸未見明顯好轉跡象，預期王品今年獲利下滑約5.8％、每股盈餘4.22元，明年營收及本業獲利可望同步好轉，帶動獲利小增1.2％、每股盈餘估4.27元，將評等自「買進」降至「中立」，目標價90元。

(時報資訊)