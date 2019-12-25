新修正的《刑事訴訟法》限制出境、出海規定已自19日起施行，檢察機關對於先前諭知境管的被告，依法須重行境管處分。台北地檢署偵辦王立強「共諜」案，日前諭知中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦限制出境、出海，法界推測，檢方不排除在明年1月11日大選後，再傳喚向心、龔青2人重行限制出境、出海。

據了解，由於王立強人在澳洲，雖然北檢已透過法務部向澳方提出司法互助請求，但因國際司法互助程序曠日廢時，法界推測，本案在明年1月11日大選前結案的可能性不高，而且重行境管有2個月的緩衝期，明年2月17日後才自動失效，法界研判北檢不排除1月11日後針對2人重行限制出境、出海，繼續對2人境管處分。

據了解，雖然法律並未規定，檢察官對於先前境管的被告，重行境管，必須傳喚被告到庭。不過，這起共諜疑案因事涉敏感，加上向、龔2人的境管是羈押的替代處分。因此檢方不排除正式傳喚2人，重行限制出境、出海，並當庭諭知限制出境、出海，並交付書面通知給2人，讓2人可以向法院提起抗告，尋求司法救濟。

立法院今年5月24日三讀通過《刑事訴訟法》限制出境、出海條文修正案，規定檢察官的限制出境、出海處分，最長不能超過8個月。檢察官可向法院聲請延長境管，最多只能延長2次，第1次4個月，第2次2個月，檢察官限制出境、出海，最長14個月。

蔡英文總統6月18日公布修正條文，新法在6個月後施行，也就是自12月19日起實施。《刑事訴訟法施行法》也規定，檢察官在施行前對被告限制出境出海，應在施行日起2個月內重行處分。若逾2個月期限，原本的限制出境出海就自動失效。

王立強因爆料指他以中國創新投資公司員工名義，來台從事情報工作並涉入九合一大選。中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦11月24日要從機場離境時遭調查局約談，25日晚間被依違反《國安法》「發展組織罪」移送北檢複訊。檢察官訊後，26日凌晨以尚、龔2人沒有羈押必要，諭令尚、龔限制出境、出海，27日二度傳喚2人後請回。

依新法規定，北檢在12月19日後須對向心、龔青夫婦重行限制出境、出海處分，否則2人的境管處分，將在明年2月17日後自動失效。

(中時 )