綠黨團：沒特偵組也可以打老虎 12:172019/12/25 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立委周春米（左起）、李俊俋、李麗芬表示沒有特偵組，檢調打貪一樣有成效。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統候選人韓國瑜日前拋出恢復特偵組政見，要打擊貪官汙吏，民進黨立委李俊俋、李麗芬、周春米25日開記者會反擊，表示當年特偵組遭廢除是因為涉入「馬王政爭」，成為政治打手，不被人民信任。李也強調近幾年檢調打貪的成效，顯見沒有特偵組一樣可以打老虎。 (中時 ) #特偵組 #老虎 #記者會 #王政 #李麗芬 也許您會感興趣 推薦閱讀 恢復特偵組嚴查慶富案 04:092019/12/21 論壇廣場 民進黨越怕 特偵組越該恢復 04:102019/12/21 時論廣場 恢復特偵組 韓國瑜：每人心中都有包青天 11:532019/12/22 政治 韓國瑜喊恢復特偵組 蘇揆：司法應改革 不該因人設事 13:552019/12/22 政治 韓國瑜輔選李翁月娥 喊恢復特偵組辦貪官 16:542019/12/22 政治 綠一上任就廢特偵組 韓國瑜質疑大貪特貪 19:082019/12/22 政治 快評》恢復特偵組有感 韓應趁勝追擊 22:372019/12/22 政治 韓國瑜雙北輔選：重設特偵組辦貪 04:102019/12/23 焦點新聞 揭穿蔡英文不敢抄的政見！羅智強道破盲點 09:202019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓上《博恩》觀看將破200萬？網：太小看他了 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 韓上博恩風向逆轉？韓黑開嗆：去這節目再說！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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