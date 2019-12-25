國民黨總統候選人韓國瑜日前拋出恢復特偵組政見，要打擊貪官汙吏，民進黨立委李俊俋、李麗芬、周春米25日開記者會反擊，表示當年特偵組遭廢除是因為涉入「馬王政爭」，成為政治打手，不被人民信任。李也強調近幾年檢調打貪的成效，顯見沒有特偵組一樣可以打老虎。

(中時 )