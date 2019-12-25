文化大學校長徐興慶受邀，以「越境的知識性交流－思考共存與未來」為題發表演說。（文化大學提供／李侑珊台北傳真）

「環太平洋學術交流會議」21、22日在日本京都「國際日本文化研究中心」舉行，邀請台、美、日、韓、澳、紐及東南亞等亞太區域，來自世界12所大學國際學者參加，文化大學校長徐興慶則獲邀，，以「越境的知識性交流－思考共存與未來」為題，發表演說。

國際日本文化研究中心由日本前首相中曾根康弘創立於1987年5月，直屬日本文部科學省的大學共用機構，是跨日本學術界人文學領域的研究重鎮。

該中心自2017年起結合海外各大學的學術網絡，構築「國際日本學研究」的據點，以推動國際共同研究，培養年輕研究學者為目標，至今已經舉辦2017年度的「人文與社會科學的對話-從國際日本研究的立場思考-」、2018年第三屆「東亞日本研究協議會」國際會議，涵蓋大眾文化研究的領域，吸引320名各國學者及博士生參加。3.與韓國慶熙大學合辦韓國研究生研習營。

該中心也與大阪大學合辦「海外日本研究的動向與展望」研究生研習營。其間並與波蘭州立大學、北京大學、新加坡大學、捷克大學、柏林自由大學，美國紐約州立大學、紐約大學及哥倫比亞大學等進行學術網絡的建構。

文化大學表示，在這場滙集台、美、日、韓、澳、紐及東南亞等亞太區域，來自世界12所大學國際學者匯聚一堂的學術盛會中，文化大學校長徐興慶應邀於開幕後，以「越境的知識性交流－思考共存與未來」為題，探討國際日本研究與亞太區域文化、經濟政策及學術合作之整合，並說明台灣、文大在其中扮演的樞杻角色，以及文大在台灣推動相關學術研究整合的經驗，對台灣東亞、環太平洋學術研究邁向國際舞台深具象徵意義。徐校長也闡明台灣及文大在環太平洋學術研究與交流位居關鍵樞杻地位，並期盼未來能扮演整合推動的角色。

2019年大會主要探討「國際日本學研究」如何可能的相關議題。分兩個主題進行。1.「國際日本研究的課題與展望」論壇：與談人有，友常勉（東京外国語大学教授）、張競（明治大学教授）、ANGELA YIU（上智大学教授）、近本謙介（名古屋大学教授）及河野貴美子（早稲田大学教授）。2.「環太平洋國際學術交流如何可能」圓桌會議： 與談人有，韓國鄭炳浩（高麗大学教授）、Julian Aldrin Pasha（印尼大学教授）、澳洲Rowena Ward（WOLLONGONG大学、紐西蘭将基面貴巳（オタゴ大学教授）、Andre Haag（夏威夷大学准教授）、横溝博（東北大学教授）、園田茂人（東京大学教授）、瀧井一博(國際日本研究中心教授)。這兩個主論壇目的以「研究」と「教育實踐」為主軸，探討國際性、跨學科性、綜合性共同研究，以及尋求國際日本研究的共識。

文大校長徐興慶指出，文大於2019年4月成立校級研究單位「東亞人文社會科學研究院」，其目標即為跳脫傳統人文學與社會科學的領域限制，透過國際共同合作研究的模式，以跨校際、跨國界、跨領域的新思維，建構多元文化交流之宏觀視野，達成「結合人文與社會科學對話」、「整合跨領域人才」、「培育新世代研究人才」的願景。該院已經逐步落實推動國際學術交流合作的整合，有助於提升台灣的國際學術研究的能見度和教育水平。

(旺報 )