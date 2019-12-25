美國股市今年以來不斷上漲，牛市未歇。但華爾街分析師提醒，2020年初將會有投資人選擇獲利出場、落袋為安，預期1月整體股市將修正。

CNBC報導，Leuthold Group首席策略師James Paulsen表示，明年第1季漲勢將會降溫，甚至出現一波調整。因賣股的獲利會增加資本利得稅，投資人通常不在年底獲利出場，而是到隔年的1月再出脫股票、調整投資組合。

儘管美股在明年1月可能有獲利了結賣壓、略有拉回，但James Paulsen預料美股後續仍會上漲。美股標普指數第4季目前暫升8.3%，今年累計已漲28.6%，創下2013年以來最好表現，如果漲勢延續，全年漲幅來到29.6%，有望創下1997年以來最強漲勢。

此外，Stock Trader's Almanac總編輯Jeffrey Hirsch表示，1月份的股市走勢與全年走勢息息相關，如果1月股市上漲，全年上漲的機會也比較高。

(中時電子報)