台灣2020年總統選舉在即，美國國防部前任中國事務主任博斯科（Joseph Bosco）24日在《國會山莊報》（The Hill）發表文章建議，川普總統應該打電話祝賀這次選舉的勝選者，並向北京表明，美國將堅定捍衛台灣抵禦大陸的侵略或脅迫。

美國之音今天報導，「如果蔡英文連任，或若韓國瑜勝選並承諾將承襲蔡英文在兩岸政策上實施和倡議的負責任做法，華府應最終做出對等回應，揚棄戰略模糊政策，明確告訴北京，美國將捍衛台灣對抗任何中共的侵略或脅迫。」博斯科說，川普應該以一通祝賀電話，正式向明年元月台灣總統選舉的勝選者傳達這個安全承諾。

博斯科稱，蔡英文上周在總統候選人電視政見發表會上，有關國家安全的一些表述，不僅針對台灣，也是對美國發出重要訊號。

他說，蔡英文提到，隨著美陸之間的矛盾持續升高，台灣必須依照自己的國家利益做出正確選擇，在嚴峻的挑戰中「戰略模糊的可能性是越來越低」等說法。

博斯科認為，蔡英文這些說法與美國2017年《國家安全戰略》關於台灣的宣示部分契合，其中提到美國「將依據我們的『一個中國政策』，包括我們在《台灣關係法》之下的承諾維持與台灣的堅強關係，提供台灣正當防衛需求並防範脅迫。」

博斯科說，美國2019年7月發布的《印太戰略報告》表明，印太地區是美國國防部的主要關切所在，大陸對地區的軍事威脅與台灣的角色都在報告中有所陳述，因此，華府與台灣的安全夥伴關係，已經從「實現支持台灣自衛的義務，轉變成視台灣為美國在東亞安全需求與利益不可分的一部分。」

博斯科提到，蔡英文也提醒競選對手韓國瑜注意大陸正在破壞台海現狀、掏空台灣、滲透和分化台灣社會，因此美國在台灣選後對勝選者表達美國的支持極為必要。

博斯科說，美國總統應該與國會合作，實現這個符合美國的國家和全球利益的做法（打電話祝賀勝選者）。不過以往經驗顯示，如果華府做出這種舉措勢必會引發北京的強烈反應。

報導稱，大陸政府說，它反對任何同大陸建交的國家與台灣有任何形式的官方往來。

(中時 )