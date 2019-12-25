王金平歸隊有望？ 吳暫不回應 12:422019/12/25 中時 劉宗龍 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨主席吳敦義（中）25日出席由博觀致遠文教基金會主辦的「轉型正義、法治國原則與和諧社會」座談會。（劉宗龍攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 吳敦義(圖)不評論王金平是否歸隊。（劉宗龍攝） 國民黨主席吳敦義（圖）25日出席由博觀致遠文教基金會主辦的「轉型正義、法治國原則與和諧社會」座談會，並上台致詞。（劉宗龍攝） 國民黨主席吳敦義（中）25日出席由博觀致遠文教基金會主辦的「轉型正義、法治國原則與和諧社會」座談會時，面對媒體提問對前立法院長王金平歸隊的看法，吳敦義回應，事情在還不成熟以前，不做評論。（劉宗龍攝） 國民黨主席吳敦義25日出席由博觀致遠文教基金會主辦的「轉型正義、法治國原則與和諧社會」座談會時，面對媒體提問對前立法院長王金平歸隊的看法，吳敦義回應，事情在還不成熟以前，不做評論。 (中時 ) #吳敦義 #評論 #王金平 #成熟 #媒體 也許您會感興趣 推薦閱讀 名嘴驚爆：親王金平指標性人物 將現身挺韓！ 02:042019/12/21 政治 本想和韓合體 王金平後來決定離開原因曝光 22:122019/12/21 政治 王金平歸隊 吳王碰面一致理念盼國民黨全面勝利 16:452019/12/22 政治 蕭漢俊：王金平拉立委票 間接輔選韓國瑜 17:122019/12/22 政治 王金平歸隊 藍委：有助中南部選情 19:062019/12/22 政治 韓辦：王金平輔選立委 韓國瑜如虎添翼 19:432019/12/22 政治 表態挺韓！？韓粉臉書感謝王金平 11:482019/12/23 政治 王淺秋：王金平是大是大非人 16:452019/12/23 政治 韓營讚王金平大是大非的人 01:122019/12/24 政治要聞 與韓同框？王：應該機會不多吧 12:332019/12/25 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 - 政治 韓上《博恩》觀看將破200萬？網：太小看他了 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。