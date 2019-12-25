吳敦義(圖)不評論王金平是否歸隊。（劉宗龍攝）

國民黨主席吳敦義（圖）25日出席由博觀致遠文教基金會主辦的「轉型正義、法治國原則與和諧社會」座談會，並上台致詞。（劉宗龍攝）

國民黨主席吳敦義（中）25日出席由博觀致遠文教基金會主辦的「轉型正義、法治國原則與和諧社會」座談會時，面對媒體提問對前立法院長王金平歸隊的看法，吳敦義回應，事情在還不成熟以前，不做評論。（劉宗龍攝）

國民黨主席吳敦義25日出席由博觀致遠文教基金會主辦的「轉型正義、法治國原則與和諧社會」座談會時，面對媒體提問對前立法院長王金平歸隊的看法，吳敦義回應，事情在還不成熟以前，不做評論。

(中時 )