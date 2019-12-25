性侵犯邵姓男子出獄後，去年持刀脅迫女房仲脫光衣服後強盜財物，今年初遭判囚8年，他另涉前年佯裝警察性侵智能障礙男子部分，高院維持一審判決，將他依加重性侵罪判囚9年。可上訴

44歲有毒品、竊盜及妨害性自主等前科的邵男，去年3月8日下午行經宜蘭一家建設公司的銷售辦公室辦公室，他看到只有一名女子獨自留守，認為有機可趁，假稱有意購屋，要求女房仲帶他到成屋鑑賞。

邵男將女房仲推到樓梯間的廁所內，並掐入她的頸部，摀住她的嘴巴將她壓制在地止，將後脅迫她脫光衣物，邵男搶走她皮包內的現金7000元後逃逸，警方據報調閱監視器逮捕邵男，今年1月最高法院依強盜罪將他判刑8年定讞。

此外，邵男被起訴在2017年5月24日假扮警察性侵部分，一審認定邵男強暴弱勢男子，造成對方身心受創甚鉅，且使其心中迄今仍留有難以抹去之陰影，其犯罪情節及惡性非輕，所生危害重大，依強制性交罪判刑9年，案經上訴，高院駁回。

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(中時 )