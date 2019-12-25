位於台中市北區的私立維也納幼兒園遭控用管訓營的方式體罰、霸凌幼兒園學童，甚至威逼孩童「回家不准跟爸媽說。」受害女童安安（化名）在母親及阿嬤陪伴下，用紙筆畫了「廁所中一個拿著長尺宛如魔鬼的老師，以及在一旁痛哭的女童」，畫風不見幼童的無憂無慮，反而相當幽暗陰鬱，令人不捨。

CTWANT 調查實錄》恐怖幼園設「管訓營」 5分鐘沒吃完午餐就關廁所

12月21日記者與安安，還有安安阿嬤及母親見面，記者問安安在幼兒園發生何事？安安卻拿出畫筆在紙上作畫，結果竟在紙上畫出1個「拿著長尺宛如魔鬼的老師，站在1間黑暗又狹小的廁所，一旁是1個痛哭的小朋友」。

安安拿著畫筆，畫出維也納幼兒園老師的所作所為。（圖／張文玠攝）

安安哽咽的介紹自己的畫作：「小朋友沒吃完飯，簡老師就是這樣。」令一旁的安安的阿嬤及母親鼻酸，眼中盡是心疼。

安安的阿嬤說：「安安因為吃飯太慢，常常沒辦法在5分鐘內吃完，所以數度被帶去簡老師班，她有一陣子都抓著家裡的門，大聲哭喊不要上學，她會害怕，學校很恐怖。」甚至在安安離開簡老師班後，老師們還威脅不能回家跟爸媽說。

針對維也納幼兒園教師，涉嫌將學童關進廁所、體罰、言語霸凌一事，台中市教育局主任秘書王淑懿表示，根據今年1月與5月調查的結果，並沒有證據幼稚園老師有上述行為，而且幼稚園的監視器保存期限已經過了，並沒有監視器的檔案。

遭控將孩童帶進廁所體罰、霸凌的簡姓幼稚園老師（左4、深藍色）。（圖／讀者提供）

維也納幼稚園主任劉美娟則回應，「簡老師確實比較嚴格，但是絕對不會把學生關進廁所，也沒有體罰、霸凌學生，她也已經離職。」當本刊提到簡老師拿來處罰學童的工具時，劉美娟卻意外說溜嘴，承認是用「白板尺」打小孩，她同時也駁斥吃飯規定5分鐘的事情，表示整起事件教育局已經介入調查。

(中時電子報)