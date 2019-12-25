◎韓蔡宋再對決 第二場政見會2點登場

2020大選迫在眉睫，各黨的總統候選人也應明確表達自己的政見，在第一場電視政見發表會中，韓國瑜與蔡英文兩人正面交鋒，過程唇槍舌劍、精采絕倫；而今日將迎來第二場政見會，三人又將有甚麼樣的攻防呢？

◎王金平歸隊有望？ 吳：成熟再評論

國民黨主席吳敦義今日出席活動時，面對媒體提問前立法院長王金平歸隊的看法。吳敦義回應，事情在還不成熟以前，不做評論。

◎馬再批反滲透法 如綠色恐怖

前總統馬英九和新竹縣第一選區立委候選人林為洲，為湖口總統候選人韓國瑜與林為洲的湖口競選總部揭牌，馬英九讚美林為洲在國會有戰力、在地又接地氣，也稱許林為洲阻擋「反滲透法」的努力，直言強行通過反滲透法如綠色恐怖超越白色恐怖。

◎綠執政好？朱盼大家省思再投票

選戰進入最後倒數，國民黨總統候選人韓國瑜競總主委朱立倫25日到板橋陪同立委候選人柯志恩騎自行車拜票時指出，最後兩個星期，會將選戰主軸拉回到民進黨執政成績做得好不好，希望大家好好思考，民進黨執政後，台灣經濟、老人長照、幼兒照顧，還有國際空間、兩岸關係等等，有沒有更好，省思後，投下這一票。

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(中時電子報)