中火今日起進行廢水廠測試運轉，中火8部機組將火力全開，環保局長吳志超表示，中火兩部機組正歲修，申請8部機組進行發電功能測試。（盧金足攝）

中火屢犯重大違規，25日由市長盧秀燕宣布廢止中火2部機組許可證，全國供電是否受影響？新聞局長黃國瑋表示，7月17日為今年全國用量最高峰，在中火停止2部機組(1號機與4號機)運轉情況，當日備備轉容量仍達10.08％，屬「供電充裕」綠燈；8月20日中火當日用煤量最多，9部機組發電，備轉容量甚至高達18％，足證廢止中火2張許可證後，維持發電穩定度，台電是做得到的，強調「沒有缺電危機，不是選舉議題

」。

黃國瑋指出，台電公司是國營事業，該率先守法，但中央政府選擇漠視減煤的國際趨勢，反而為汙染護航，既無視於《台中市管制生煤自治條例》要求中火減煤至1104萬噸的規畫，又將中火「廢水超標」遭罰而被迫減煤，當做績效大肆宣傳，不思改革更混淆視聽。

市府為遏止中火無改善誠意，漠視地方民意，市府必須採取必要手段，強調「沒有缺電危機，不是選舉議題」。

至於，中火將於今日起進行廢水廠測試運轉，中火8部機組將火力全開，環保局長吳志超表示，中火兩部機組正歲修，因此申請8部機組進行發電功能測試，時間自12月25日到31日止，由於中火需測試廢水改善狀況，市府經審慎考量後，在合理情況下予以備查。

(中時 )