國民黨立委許毓仁、台北市議員張斯綱、李明賢今天開記者會揭發蔡英文政府放任國發基金轉投資的台杉公司投資具有陸資色彩的昌郁生技，昌郁生技負責人徐景宏更是大陸中組部千人計畫第五份批入選成員，成為大陸特聘專家，許毓仁要求蔡英文政府應出面說清楚，這是非常嚴重的國安危機。

許毓仁表示，蔡英文政府上任後對中資喊打喊殺，甚至今年6月份雙子星開發案更被投審會以違反國家安全為由駁回；但台杉生技基金竟投資具有陸資色彩的昌郁生技，負責人徐景宏名列大陸中組部千人計畫；美國聯邦調查局已將千人計畫列為調查重點，更指出千人計畫的一部分與大陸軍隊密切相連，甚至有美國研究機構傳出被要求開除參與千人計畫的學者；在今年美國參議院聽證會上，更指出有140名專家學者遭到調查，蔡政府竟渾然不知？

張斯綱表示，今年5月台杉生技基金投資了一家名為昌郁生技，其資本額10萬元台幣，台杉生技投資金額1億6千萬元；而對岸也有一家名為昌郁醫藥，資本額200萬美元，比對相關內容，發現昌郁醫藥與昌郁生技實為同一家公司，昌郁醫藥現有晨興資本、平安創投、泰福資本、中太投資等投入該公司，前三家均為陸資，其中平安創投創辦人馬明哲更與前大陸國務院總理溫家寶為好友。

張斯綱表示，昌郁生技就是昌郁醫藥就是同一家公司，負責人都是徐景宏，紅色資本投資時間點在2018年，而台灣台杉生技基金投資時間為2019年，紅綠資金共同合作，為何民進黨政府表面對陸資喊打喊殺，政府資金卻與陸資合作，還是所謂高階生物技術藥物，難道這不是國安問題嗎？而又是誰主導本案投資？

李明賢表示，昌郁生技與昌郁醫藥負責人徐景宏背景不單純，徐景宏現任國家上海新藥安全評價研究中心副主任、首席科學家，入選中組部第五批「千人計畫」，成為國家特聘專家；徐景宏更在相關專訪中大力稱讚大陸並指台灣退步，被指稱對岸為國內，中組部千人計畫對台滲透已久，難道蔡政府國安團隊狀況外嗎？

李明賢批評，還放任國安基金轉投資的台杉公司投資這樣的人，難道是高層授意的嗎？就在上個月，國台辦才宣布台灣有72位專家加入千人計畫，請問陸委會調查了嗎？還是現在選舉中，整個政府都在拚選舉，蔡政府已經失能了？

(中時 )