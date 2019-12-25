吳慷仁和導演討論。

戲路多變的吳慷仁這次扮演500歲天庭守衛，親自上陣進綠幕棚拍戲笑稱像科幻劇。

擁有邪佞氣質的田士廣演出《彼岸之嫁》反派林天青一角，翻轉溫和形象化身腹黑貴公子。

劇組嘔心瀝血將百年古宅打造成高貴奢華的林家大宅。

《彼岸之嫁》重金佈置奇幻詭譎的地獄派對場景，精緻程度將令觀眾大開眼界。

藝術指導Leslie Ewe作為奇幻美學的重要幕後推手。

高貴奢華的林家大宅。

華語自製原創影集《彼岸之嫁》發佈首支幕後花絮，揭開劇組費盡苦心打造出奇幻瑰麗的地獄場景，吳慷仁、黃姵嘉、林路迪與田士廣首度現身說法，介紹這個故事最獨特的世界觀。吳慷仁在劇中飾演500歲的天庭守衛，自嘲角色「不是人」，黃姵嘉詮釋19世紀麻六甲娘惹少女，31歲的她笑說：「劇中是20歲少女，要努力回到20歲的感覺。」

吳慷仁首度參與國際團隊拍攝，專業程度讓他歎為觀止，他說光是自己的服裝就試穿超過30套，服裝組的裁縫機都沒停過，非常考究。劇組出動特效團隊打造《彼岸之嫁》的地獄場景，讓鮮少進綠幕棚拍戲的吳慷仁笑把這部當成科幻劇，但沒想到他的角色原本精通各種法術，卻因陪伴黃姵嘉到了地獄後竟法力全失，因此慘遭許多惡鬼圍毆，從頭到尾都一直處在挨打的狀態，根本是最肉腳的英雄。

該劇改編自旅美華裔作家朱洋熹的作品《鬼新娘》，導演之一是馬來西亞籍的郭修篆，他首度拍劇集，被問到哪個演員意見最多？他直回「慷仁最多」。他強調，吳慷仁有豐富戲劇經驗，給的意見讓戲劇加分許多，雙方也會有意見不一致，但最後經過討論，達到大家想要的舒服平衡點。吳慷仁說，花很多時間與導演討論角色的情感、動作連貫，「導演不只幫演員解決問題，也給演員很大的空間」。

吳慷仁與黃姵嘉繼《出境事務所》後第2次合作，吳慷仁說，2人在劇中是吵鬧的歡喜冤家，不是談情說愛的浪漫派，需要用眼神和小動作來傳達情感。被問到私下互動？黃姵嘉吐槽吳慷仁很八卦，「他一天到晚問我男朋友的事，我又不敢問他感情，怕他會翻我白眼。」

劇組為了原汁原味呈現出19世紀末的麻六甲，特別跑遍馬來西亞太平、怡保及檳城等地，將百年古宅佈置成高貴奢華的林家大宅，更重金租借大片廠拍攝奇幻詭譎的地獄場景，地獄派對更擺出肥蛆、毒蠍爬滿桌子的奇異盛宴，前所未見的視覺奇觀絕對讓觀眾看得大呼過癮。

《彼岸之嫁》找來曾參與影集《馬可波羅》、《瘋狂亞洲富豪》及《西方極樂園》的藝術指導Leslie Ewe，作為奇幻美學的重要幕後推手。Leslie Ewe表示，這次為了打造出視覺震撼的地獄場景，以及娘惹味十足的傳統宅邸，與劇組跑遍馬來西亞各地古城取景，包括太平、怡保及檳城等地，將百年古蹟大翻修，彷彿將片場拉回19世紀時空。

特別是劇中最令人聞風喪膽的地獄派對，不僅有滿臉慘白的鬼僕人在旁伺候，更真的擺出由肥蛆、蠍子爬滿餐盤的恐怖饗宴，驚人畫面蔚為視覺奇觀，整體散發出一股華麗詭譎的氛圍，讓人看得瞠目結舌。該劇於2020年1月23日上架。

(中時 )