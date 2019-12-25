不少民眾準備在農曆年節之前為居家進行局部修繕，根據永慶房產集團居家服務中心的統計資料，「浴室」和「廚房」持續名列局部修繕需求的前兩名。花個數萬元即有煥然一新的佈置，迎接2020新年的到來。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，距離春節年假不到一個月的時間，想花小錢，讓居家環境有大大煥然一新的感覺，又能使用起來舒適，浴室跟廚房則是民眾最常想改造的地方。

廚房及浴廁常因老舊公寓管線老舊有排水易堵塞等問題，讓不少民眾想直接進行局部改造。謝志傑表示，浴廁使用超過10-15年就建議翻新，不僅因為衛浴設備、浴缸磁磚都舊了，若是沒有對外窗，容易滋生黴菌。

根據永慶房屋業管部估算，一般而言，1坪左右的浴室局部修繕，預算可控制在5萬元內！這內容包含汰換舊式衛浴設備，通常會改為乾溼分離、更換地磚壁磚等，約5-7個工作天即可完成。若使用進口瓷磚，一坪預算將超過1萬元，國產地壁磚一坪大約6千至8千元左右。另外，若選擇置換設計簡約的洗臉台，預算約在1.5萬元內。若再花一點預算改造燈光，即可營造如飯店時尚質感與氛圍的衛浴空間，滿足舒適輕奢的想望。

(工商 )