中國海關總署25日在官網發布消息，第二批對美國加徵關稅商品（600億美元）排除申請已於2019年10月18日截止提交，相關申請正在審核中。中國稅委會將繼續開展對美國加徵關稅商品排除工作，後續批次排除清單將陸續公布。

中國國務院關稅稅則委員會組織對申請主體就第一批（500億美元）對美國加徵關稅商品提出的有效申請完成審核，按程序決定第一次排除商品清單。第一批第一次排除清單涉及農牧業生產、石油化工、原料藥、醫療器械等領域共計17項商品，自2019年9月17日至2020年9月16日（1年），不再實施中國為反制美國301措施所加徵的關稅。

同時，對於申請主體就第一批對美加徵關稅商品提出的有效申請完成審核中部分化工類產品，中國國務院關稅稅則委員會決定繼續排除部分商品。

第二次排除清單方面，第一批對美國加徵關稅商品的第二次排除清單涉及6項商品，主要為化工產品。對清單所列商品（為執行此次排除措施而專門拆分的10位海關商品編號），自2019年12月26日至2020年12月25日（1年），不再實施中國為反制美國301措施所加徵的關稅，即不再加徵自2018年7月6日以來實施的反制美國301措施的所有批次加徵關稅。

關於退稅，據中國稅委會2019年第8號公告，第一批對美國加徵關稅商品第二次排除清單中的商品已加徵的關稅，稅款不予退還。

(工商 )