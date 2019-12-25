民進黨號稱罷韓遊行是民間發起，沒有政治操作，但本報披露新潮流「明罷韓、真卡位」，甚至不讓行政院副院長陳其邁參加遊行後，綠營人士再度爆料，18日行動中常會上，有地方民代直接向菊系「五小福議員」開炮，痛批他們連「光復高雄」的貼紙都扣著，只發給親菊樁腳，其他民代1張都沒拿到；罵完後，菊系才趕緊送了1000張貼紙到其他同黨議員服務處，希望平息眾怒。

「一開始跟我們說希望民代退場，讓罷免韓國瑜行動由民間發起，比較有正當性，我們真的配合沒有介入，後來竟看到Wecare高雄全都是菊系人馬在主導！」這名綠營知情人士坦言，新潮流根本是踩著Wecare平台，創造自己的聲望，黨內都有被欺騙的感覺。

他透露，罷韓遊行前夕，18日民進黨行動中常會特地拉到高雄蓮潭會館召開，有高雄的議員看不下去，直接指著菊系「五小福」議員開罵，本來以為Wecare製作的「光復高雄」貼紙只發給民間社團，但「五小福」和他們的樁腳手上握了幾千、幾萬張到處發，「也有支持者跟我們索取啊，結果我們1張都拿不到！」

據悉，總統府祕書長陳菊當天也南下參加行動中常會，眼睜睜看著子弟兵被黨內同志炮轟，氣氛變得很僵，趕緊有人出來打圓場；而且當天上午開炮，Wecare高雄下午就送了1000張「光復高雄」貼紙到議員服務處，顯示並非缺貨，而是本來就沒安排要給其他派系議員。

此外，遊行當天，所有民進黨議員規畫走在最後的「台灣大隊」，大家以為菊系五小福也會一起走，「沒想到他們上了Wecare另外安排的車」；而且遊行結束後，所有人以為散場了，卻發現菊系自己在終點大型鏡球附近搭的舞台另有活動，一搭一唱在群眾造勢，「根本是要把其他議員都拋開」。

(中時 )