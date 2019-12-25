泛藍學者：反滲透法是要捉拿韓國瑜 12:382019/12/25 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 泛藍學者林忠山（中）等人指綠強推《反滲透法》，意在捉拿韓國瑜。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨欲強推《反滲透法》，中華泛藍協會副理事長林忠山、政大外交系教授李明、孫文學院北院院長林定芃等人25日表示，全世界沒有一個民主憲政國家會在看守政府期間，動用國會多數暴力去強行通過反滲透法，這是一種準戒嚴法案，更是要捉拿韓國瑜的政治手段，抨擊蔡政府是遂行綠色恐怖的獨裁政治。 (中時 ) #反滲透 #反滲透法 #政府 #政治 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 制衡大陸 蔡撇與選舉無關 04:102019/12/21 政治要聞 消息來源成滲透來源 媒體緊箍咒 04:102019/12/21 政治要聞 特勤吳彥祖護駕 女粉「想被保護」 21:062019/12/22 娛樂 兩岸交流風聲鶴唳 諜影幢幢 04:102019/12/23 焦點新聞 退役情治人士：反滲透法只為選舉 04:102019/12/23 焦點新聞 綠拚反滲透法三讀 宋楚瑜批暴衝 04:102019/12/23 焦點新聞 連當啦啦隊的自由都沒有 04:102019/12/23 論壇廣場 請給企業一個不用看臉色的環境 01:182019/12/23 政治要聞 抗中過了頭 台灣產業陷入斷鏈困境 01:182019/12/23 政治要聞 直球對決博恩 韓國瑜：不要低估這兩件事 23:132019/12/24 政治 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 綠網軍抓到了！攻擊賴清德、分化柯文哲 證據曝光 - 政治 韓上《博恩》觀看將破200萬？網：太小看他了 - 政治 韓首度上博恩 網看完數據驚呼：好可怕！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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