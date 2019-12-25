民進黨欲強推《反滲透法》，中華泛藍協會副理事長林忠山、政大外交系教授李明、孫文學院北院院長林定芃等人25日表示，全世界沒有一個民主憲政國家會在看守政府期間，動用國會多數暴力去強行通過反滲透法，這是一種準戒嚴法案，更是要捉拿韓國瑜的政治手段，抨擊蔡政府是遂行綠色恐怖的獨裁政治。

(中時 )