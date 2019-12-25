國民黨總統參選人韓國瑜屢成年輕網紅節目《博恩夜夜秀》調侃對象，日前韓正式在電話中以「Yes, I do.」答應主持人博恩節目邀請。昨日錄影播出，觀看人次一晚衝破90萬，網友原估可望一天衝破200萬，但從韓表現獲讚與新聞熱度來看，網友直言「之前猜今天破百萬看來有點保守」，自己太小看韓了。

昨日《博恩夜夜秀》正式播出〈韓總駕到！迎接夜夜秀開播以來最熟悉的陌生人！〉引爆強烈關注，無論韓粉、韓黑都老早拭目以待，開播一小時即飆破30萬觀看量，一晚更飆破90萬，紀錄不斷刷新，讓各界震驚。

網友在PTT論壇發文《韓導博恩影片破90萬了》寫道：「依YouTube演算法，真實的瀏覽數會高於顯示的，他們後台會先過濾是不是洗流量後再顯示。依韓粉跟韓黑瘋狂程度，我之前猜今天破百萬看來有點保守，可能會破兩百萬，別忘了臉書跟line群的病毒式傳播今天才會發作。」

文章一出，討論熱烈，網友紛紛回應：「人心熱呼呼」、「畢竟都變發燒影片了」、「綠共算了吧，倒讚也是你們灌的，網軍互軋，別講自己多清高」、「正常的，韓流再起，英粉瑟瑟發抖」、「留言數也是爆表的高，直接突破3萬」、「高點閱率會讓無腦綠不爽的，沒看到風向文在黑了嗎？」「穩了」、「我是覺得菸黨最近看到民調有點囂張，讓他們緊張起來也好」、「說不定選前破千萬」。

(中時電子報)