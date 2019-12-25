聯發科(2454)、高通5G雙方持續交火，聯發科無線通訊事業部總經理李宗霖今日表示，目前聯發科首款5G SoC(系統單晶片)天璣1000反應相當不錯，有別於高通旗艦產品Snapdragon 865依舊採用外掛式解決方案，他強調，「SoC一定是比較好」!

李宗霖表示，目前客戶端天璣1000的反應相當不錯，它絕對是業界整合度最高的5G SoC，其有最強的跑分以及AI，其實從3年前就已經開始規劃，他認為，「SoC一定是比較好」，他進一步解釋，除SoC比較難做外，最重要得是，對消費者來說有，兩顆IC一定會比較耗電，採用分離式方案，對使用著來說，佔的面積比較大，就會壓縮到電池的容量，聯發科最重視的還是客戶的使用經驗。

高通在12月初的「Snapdragon技術峰會」除推出旗艦產品Snapdragon 865外，也同步推出採用SoC製成的高階系列Snapdragon 765，以及專攻遊戲市場的Snapdragon 765G，由於同樣是SoC，故市場把天璣1000拿來和Snapdragon 765系列做比較，這點聯發科一直不服氣，認為這是不公平的比較，李宗霖表示，假設用「友商」的SoC產品來和天璣1000比較，就相對沒有這麼好，所以他重申，天璣1000現在是規格最好的SoC，對台灣的子弟兵要有信心，要做SoC大家都會做，但是要做到做好不容易，透過SoC絕對可以加速5G的普及率。

高通在旗艦5G晶片產品Snapdragon 865依舊採用「S855+X50」的外掛式解決方案，可以同時支援6GHz以下頻段和毫米波，為當初高通高層也堅持重申，旗艦產品S865走SoC的模式，高通必須做出「犧牲」，「這絕對不是技術的問題」!

聯發科執行副總經理暨財務長人顧大為也補充說道，不論是依照歷史經驗，或是現在的市場狀況來看，找不到一個例子是採用兩顆晶片的外掛式解決方案會優於SoC，目前毫米波市場使用的還非常少，故同時支援6GHz以下頻段和毫米波的實用性並不高，尤其是大陸以及台灣市場，他也舉例說明，「好比女生買包包，因為想買A，必須強迫搭售並不需要的B+C」，這是一個值得思考的問題。

(時報資訊)