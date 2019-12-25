「情色教主」雪碧今(25日)被周刊爆料秘密當媽，孩子的爸還是人夫，雖然男方已出面否認，但其背景仍受到關注，他是雪碧所屬女團「Juccy」的幕後老闆，還是年僅32歲的年輕企業家。

雪碧遭爆介入別人家庭，還秘密生下一女，而男方是台北武德旨德宮宮主CEO郭柏均，32歲的他出身音樂世家，父親是知名音樂人郭孟雍，過去為慈濟創作傳唱無數的經典宗教樂曲，而他自己也寫過多首歌曲，把宗教樂曲結合流行元素，目前也是紅柿子數位影音股份有限公司CEO。

本身是音樂人的郭柏均，會搖身一變成為宮主，可說是神明的安排，據《鏡週刊》報導，他曾透露一直有個聲音要他去請財神，某一年他去了北港武德宮，擲了3個聖筊，便把武財神分靈請回來供奉，直到前年他再次去北港，該廟主委給他看武財神的鸞文，「武示財尊濟萬民，待生三一春秋冬」，當時他剛好31歲，正是武財神在等待的人。

因此今年初，郭柏均正式請旨回來台北，創建「台北武德旨德宮」，而他也沒忘音樂人初衷，繼續音樂藝術創作，今年5月他曾透露，正在著手進行一組優質新聲女團的音樂製作，這個女團就是雪碧領軍的「Juccy」。

(中時電子報)