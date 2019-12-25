韓國瑜競選辦公室今天列舉「民進黨十大青年楷模」，揭開蔡政府的「青年遮羞布」，痛批只要是民進黨的皇親國戚，就能坐領高薪，調整基本薪資等片面政策，無助整體改善青年低薪問題，未來若當選，將推動數位創新委員會，統籌整體數位擘劃。

韓辦總發言人王淺秋說，青年實質薪資只有19年前的九成，扣除通膨等因素，薪資不增反減，且有一成二的失業率居高不下，顯示片面調整基本薪資的政策，無法改善就業結構。

話鋒一轉，王淺秋批評，大環境如此，但民進黨的皇親國戚卻坐領高薪，「28歲就能當大公司董事長」，也有「一家三口在國營企業工作，薪資百倍於一般人薪水，只要是新潮流系人馬就好」。

韓辦葉元之指出，主計總處今年公布35歲以下年收入約54萬，這份數據令很多青年看不下去，懺悔自己拉低平均，「感謝民進黨十大青年楷模拉高青年收入」。

他說，排名第一的「口譯哥」趙怡翔，因是外交部長吳釗燮親戚，就被破格任用駐美代表處政治組長，被監委糾正；第二為俗稱「林九萬」的民進黨秘書長副秘書長林飛帆，未加入民進黨之前，批評民進黨不遺餘力，加入後就揚棄過去鄙視；第三名是「最高薪實習生」、北農總經理吳音寧。

另外，「暗黑網軍大頭目」楊蕙如，兩年來公司進帳近1億元收入；俗稱「小美」的華航董事長特助羅雅美，因被總統喊「小美」後，直升華航資深副總；總統府發言人室諮議林家如，私菸案中超攜36條免稅菸；交通部長林佳龍辦公室專委卓冠廷；台苯董事長吳怡青，父親為民進黨新潮流派系大老吳乃仁，與弟弟吳怡翰2年下來賺進3500萬元；駐日諮議劉家愷，不到40歲，月薪高達22萬；台船環海董事鄭亦麟，蔡英文系統，28歲就居高位。

副總統候選人張善政說，依據國發會的報告指出低薪問題來源，包含產業升級面臨瓶頸、全球化壓抑薪資、高等教育持續擴張、勞動市長無法接軌。至於韓陣營的青年政策擘劃，首要改善政府體質，將在政院轄下新設數位創新委員會、著重偏鄉基礎建設、協助中小學數位教學、推廣數位文化。

韓國瑜國政顧問團副總召蔡玉玲說，同時也要鬆綁法規，設立數位國家專法，並盤點新型態資產，創建金融資金流通順暢的法規環境。

韓國瑜國政顧問團勞動組召集人成之約說，每年將投入20億元協助青年職涯輔導，並搭配勞工自提勞動退休金3％，政府也相對撥3％。

(中時 )