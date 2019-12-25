一年一度的耶誕節到來，NBA按照慣例也安排了幾場最受注目的大戰，然而隨著勇士的沉淪、鵜鶘狀元郎受傷報銷，兩隊已成票房毒藥，幸好有湖人與快艇的洛城內戰獨挑大樑，否則今年的耶誕大戰恐將星光黯淡。

NBA聯盟在安排耶誕大戰方面獨具匠心，從中午12點開始就一連上演5場好戲，分別是塞爾提克打暴龍、公鹿戰七六人，東區前四強豪門同日捉對廝殺，緊接著登場的是火箭挑戰勇士、洛城內戰以及金塊迎戰鵜鶘。

兩場東區強權對決確實是精采好戲，但時間安排在美國中午，也就是亞洲半夜，收視率勢必會受到嚴重影響。勇士史提芬柯瑞與克雷湯普生受傷，勇士從過去5年勇奪3冠的霸主淪落西區墊底球隊，火箭則受到總管莫瑞先前挺港的言論風坡，火箭在大陸市場從炙手可熱衰退至乏人問津，即便有哈登和韋斯布魯克也無力回天。

今年選秀狀元錫恩威廉森季前就受傷，至今還無法上場出賽。金塊度過開季不穩定狀態之後，目前7連勝在手，此役恐怕會是一場大屠殺。

唯一最讓球迷期待的就是洛城大戰，然而湖人3連敗，加上詹姆斯與安東尼戴維斯都有傷在身，能否出賽都還是未知數，而快艇里歐納德深陷獅子大開口的醜聞，西區排名滑落至第四，好在兩隊還有不少好手，這場比賽依舊是耶誕節最受關注的一場大戰。

(中時 )