國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委、前新北市長朱立倫今（25）日上午陪同板橋西區立委候選人林國春騎單車掃街，行前朱立倫透露，總統選舉選前之夜地點已決定在高雄，但在新北市會另加一場，至於韓國瑜會不會現身新北市，目前尚未定案。

朱立倫表示，國民黨最後階段的造勢活動12月29日是中部地區的總造勢，1月4日是台南，1月9日在凱達格蘭大道，1月10日選前之夜當然在高雄，另外在新北在板橋第一運動場會加一場，為大台北地區的候選人加油。

(中時 )