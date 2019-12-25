洪孟楷也向直播中網友推薦泰山市場的美食，他表示二樓生鮮、食品很多都是遠近馳名。（戴上容攝）

支持者看到周錫瑋、洪孟楷到來紛紛向前搶著合影。（戴上容攝）

店家看到周錫瑋、洪孟楷到來紛紛向前搶著合影，並且送上蒜頭、粽子、包子象徵「包中、凍蒜」，場面熱鬧。（戴上容攝）

周錫瑋陪洪孟楷到泰山市場掃街。（戴上容攝）

選戰倒數，前台北縣長「虎哥」周錫瑋25日上午9時許到泰山公有市場為國民黨新北市立委第一選區候選人洪孟楷掃街拜票，周錫瑋現場送上由背包、紙板做成的「翅膀」，象徵「如虎添翼」，他大讚洪專業又誠懇，未來當選後不僅能為地方服務，更能為國民黨帶來新氣象。

周錫瑋上午9時許陪同洪孟楷在泰山公有市場掃街拜票，許多熱情民眾興奮高喊「加油」，店家看到周錫瑋、洪孟楷到來紛紛向前搶著合影，並且送上蒜頭、粽子、包子象徵「包中、凍蒜」，場面熱鬧。

周錫瑋表示，能為洪孟楷助選覺得很榮耀，洪孟楷年輕、專業、擁有正義感，他也向洪勉勵擔任公職就是要為人民服務，像今天進到市場就是更貼近人民，而洪孟楷真誠、負責勤跑基層是立委候選人、年輕人的榜樣。

周錫瑋說，洪孟楷最好的優點就是誠懇認真，這是未來做好立法委員最基本的條件，專業能力更是沒話講，另外民意代表更重要的就是要接近民意接地氣，相信洪有幸當選一定會把大家想要的做到，把大家的問題解決。

洪孟楷表示，「虎哥」周錫瑋現在全台跑透透助選，很榮幸倒數十七天、聖誕節前台北縣長周錫瑋還能來為我加油，洪也向直播中網友推薦泰山市場的美食，他表示二樓生鮮、食品很多都是遠近馳名，希望大家多多捧場；對於選情他表示他會努力，「每天爭取多握一雙手，多跟一個人拜訪，多來爭取一張選票」。

(中時 )