學生憑著「雞排兌換券」免費換雞排。（張毓翎攝）

「吳鹹酥雞」開業約20年，吳新源堅持不用化學添加物。（張毓翎攝）

在對面街上賣紅茶的老闆郭仁智（左），也響應吳新源的「雞排計畫」。（張毓翎攝）

嘉義縣朴子市博文街上的「吳鹹酥雞」店老闆吳新源，為了鼓勵青年學子向上，迄今連續3個學期總共發送840片雞排，給積極向學、求取進步及經濟弱勢學生。「老有所終，壯有所用，幼有所長」是他的至理名言，期待社會有更多自發性正向力量，讓台灣更美好。

因東石海埔地開發，漁人碼頭淺岸區水文改變，不適合牡蠣養殖，因此原本從事養蚵的吳新源便決定往小吃業發展；「吳鹹酥雞」開業約20年，吳新源堅持不用化學添加物，他將整顆新鮮蒜頭磨成顆粒後，加入特製醬料醃製雞肉，天然的好滋味廣受鄉親歡迎，許多顧客從小吃到大，可以說是返鄉遊子必吃的朴子美食。

為了回饋鄉里，同時傳達正向力量給學生，吳新源發送雞排給鄰近的朴子國小、大同國小學生，由學校老師評定人選，第一次獎勵每班前3名學生、第二次鼓勵每班3位成績進步者；因有善心人士慷慨解囊，這次加碼勉勵每班6位弱勢學生，他期待學生們未來有能力時，可讓這股正向力量繼續遍地開花。

吳新源有感而發地說，曾遇到一位學生拿著他發送的雞排捨不得吃，說是要帶回家給媽媽吃，聽完後覺得既感動又不捨，下次他決定獎勵的對象，為友愛助人、品德優良的學生；另外，在對面街上賣紅茶的老闆郭仁智，也響應吳新源的「雞排計畫」，學生憑著「雞排兌換券」就能免費喝與雞排絕配的經典復刻紅茶。

(中時 )