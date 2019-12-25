旗山大林抗議廢爐渣 中聯發聲明表示無害 11:502019/12/25 中時 洪浩軒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 旗山反大林回填廢爐渣自救會25日在高雄中鋼集團總部陳情抗議，他們控訴中鋼旗下的中聯資源，將轉爐石倒在農地，非法毒害水質水量保護區。（洪浩軒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 旗山反大林回填廢爐渣自救會25日在高雄中鋼集團總部陳情抗議，他們控訴中鋼旗下的中聯資源，將轉爐石倒在農地，非法毒害水質水量保護區，使當地水質由中性轉為轉成PH值高達12的強鹼水，不僅農作物無法生長，空氣中還瀰漫惡臭，對此中聯發出聲明。 中聯表示，轉爐石是政府主管機關核定登記之產品，不會溶出有害物質，環保局對於旗山轉爐石區域範圍，每年均有監測土壤或地下水質，截至今年8月，監測結果未曾發現超過土壤或地下水汙染管制標準情形，亦未有任何因轉爐石造成污染。 (中時 ) #中聯 #爐石 #水質 #中鋼 #地下水 也許您會感興趣 推薦閱讀 《鋼鐵股》中鴻1月內銷價看止跌回升，鋼廠營運落底 11:422019/12/23 財經 韓國浦項鋼鐵廠驚傳爆炸 5人重傷送醫 16:312019/12/24 財經 中鋼：韓國廠爆炸 不影響鋼品 04:102019/12/25 證券．權證 政治熱門新聞 韓國瑜上《博恩》 韓粉：看得心好痛！ - 政治 台中最新民調出爐 網震撼：顏寬恆無法想像！ - 政治 韓蔡宋都上博恩！網看完3點精闢分析：決定投.... - 政治 《博恩》後…韓黑崩潰：全公司同事都在聊韓國瑜 - 政治 英粉嚇壞了！看韓國瑜上《博恩》後決定… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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