旗山反大林回填廢爐渣自救會25日在高雄中鋼集團總部陳情抗議，他們控訴中鋼旗下的中聯資源，將轉爐石倒在農地，非法毒害水質水量保護區，使當地水質由中性轉為轉成PH值高達12的強鹼水，不僅農作物無法生長，空氣中還瀰漫惡臭，對此中聯發出聲明。

中聯表示，轉爐石是政府主管機關核定登記之產品，不會溶出有害物質，環保局對於旗山轉爐石區域範圍，每年均有監測土壤或地下水質，截至今年8月，監測結果未曾發現超過土壤或地下水汙染管制標準情形，亦未有任何因轉爐石造成污染。

(中時 )