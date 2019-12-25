大陸公布「26條措施」，遭民進黨抨擊介入台灣選舉，蔡英文總統更對黨籍立委下達動員令，要在12月31日強推《反滲透法》。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會中回應，陸方已多次重申不介入台灣選舉，民進黨當局的指控充分暴露出心術不正和骯髒本性。

朱鳳蓮表示，大陸方面已經多次聲明過，歷來不介入台灣地區選舉，更堅決反對任何栽贓抹黑大陸的言行。

「我們關注的是兩岸關係發展的前景和廣大台灣同胞的利益福祉。」朱鳳蓮表示，大陸堅持以人民為中心的發展思想，從台灣同胞尤其是基層民眾現實需求出發，近些年陸續推出了「31條措施」、台灣居民居住證、「26條措施」、台灣居民在大陸參加社會保險暫行辦法等惠台利民的政策措施，實現福建向金門供水、舉辦台商參與粵港澳大灣區、長三角區域一體化、「一帶一路」建設等座談會，從更大範圍、更廣領域為台胞台企分享大陸發展機遇創造有利條件，提供更多同等待遇，受到廣大台胞台企普遍歡迎和肯定。

朱鳳蓮表示，反觀民進黨當局，在過去3年多，為了一黨一己之私，不斷翻新花樣，試圖分化台灣社會、製造兩岸敵意。他們把黑手伸向兩岸交流，把矛頭對準島內民眾，處處拆橋、斷路、挖坑、築牆，千方百計阻擋台胞台企來大陸交流發展，破壞台胞台企的好事。」

朱鳳蓮舉例，台胞要申請居住證到大陸實習、就業，他們威脅說「違法」，要管制處罰；台胞台企分享「31條措施」和「26條措施」給予的同等待遇，他們就混淆視聽，誣稱為「接受統戰」「被滲透」。他們搞政治小動作，破壞「金馬獎」這一兩岸影視交流的平台。他們惡化兩岸旅遊合作氛圍，到處抓所謂「共諜」，搞得大陸遊客人心惶惶，視赴台為「危途」。

朱鳳蓮指出，在民進黨當局製造的「綠色恐怖」下，台灣工商業者感到恐慌，所謂《中共代理人修法》、《反滲透法》，讓他們不敢放心打拚，無法安心回家；退休官員和退役將領感到恐慌，來大陸交流的限制約束越來越多，動輒遭到重罰；老師和學生們感到恐慌，參加兩岸正常的學校交流活動，要受到所謂「平台」的嚴密監控；旅遊業者感到恐慌，不僅飯碗被砸，而且還可能經常遭到檢調部門的約談；媒體界感到恐慌，誰敢批評、監督他們，就可能被扣上「賣台」的帽子。可以說，這一年多來，台灣社會是一片肅殺，「綠色恐怖」籠罩全島，一波未平一波又起。只要所持立場和民進黨不同，就可能遭到鋪天蓋地的打壓。

「事實很清楚，升高兩岸對抗、破壞兩岸關係，正是民進黨當局操弄選舉的一貫套路。他們心中完全沒有民生福祉，為了選舉私利，不惜損害台灣同胞的切身利益，剝奪台灣同胞選擇的機會，鉗制台灣同胞發展的空間。」朱鳳蓮痛斥，這充分暴露出民進黨當局心術不正和骯髒本性，「這些年，台海形勢複雜嚴峻，台灣同胞過得不好，對未來充滿苦悶和憂慮，根本原因就在這裡。」

(中時 )