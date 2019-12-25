蔡系監委陳師孟要約詢判前總統馬英九無罪法官唐玥，連日來引發反彈，前司法院副院長蘇永欽表示，監察院不是超出政黨立場，而是直接以政黨為辦案標準，這是過去從來不能想像的，把不正常變成正常。

選舉當前，陳師孟毫不顧慮基層想法，執意要約詢法官，而且主張要查「辦綠不辦藍」的法官，引起司法界公憤。

蘇永欽今天出席國民黨護憲座談會時說，監察院最近的改變，不是超出政黨立場，而是直接以政黨為辦案標準，這是過去從來不能想像的。近幾年行政院底下的獨立機一個一個失去獨立性，不正常好像變成正常。

蘇永欽還說，他不想看到卻非看到不可的不可思議改變，還包括國家基本分權，五權分立制衡最近都看到一些變化，除了監院外，不可思議處隨便舉， 3個最重要超越政黨的獨立憲法機關，司法、考試、監察本應獨立決策，但包括年金及司法改革這兩年都在總統府內決定，把憲法機關變幕僚機關，院長變成執行長，這是過去歷史從來沒有的。

(中時 )