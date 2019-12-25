一架俄羅斯蘇霍伊（Sukhoi）蘇-57戰機12月24日在距離戴姆基機場（Dzemgi Airport）約120公里處墜毀。駕駛安全彈射逃生，並由米-8（Mi-8）直升機救回。

航空國際新聞網（Ainonline.com）與《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，官方聲明說，事故是在檢查引擎時發生的。戰機在爆炸中徹底解體，但由於事發地點在西伯利亞東南部的無人區，因此並未導致地面人員傷亡或財物損失。

(中時電子報)