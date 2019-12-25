差一點！俄蘇-57首摔 服役延遲 11:502019/12/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 一架俄羅斯蘇霍伊（Sukhoi）蘇-57戰機12月24日在距離戴姆基機場（Dzemgi Airport）約120公里處墜毀。駕駛安全彈射逃生，並由米-8（Mi-8）直升機救回。 航空國際新聞網（Ainonline.com）與《每日郵報》（Daily Mail）24日報導，官方聲明說，事故是在檢查引擎時發生的。戰機在爆炸中徹底解體，但由於事發地點在西伯利亞東南部的無人區，因此並未導致地面人員傷亡或財物損失。 (中時電子報) #57 也許您會感興趣 推薦閱讀 女人 愛情路上走慢一點 04:092019/12/21 話題觀察 F-16V戰機與M1A2T戰車軍售案 已簽發價書 16:042019/12/21 軍事 亞洲鐵達尼釀4千死 殘骸終被尋獲 17:162019/12/21 時事 買F16V或獅鷲 菲要砸331億 12:062019/12/22 軍事 半夜幫量血壓 病患一句話秒惹怒護理師 22:192019/12/23 生活 2020戰機衝場迎曙光 嗨翻屏東墾丁 12:012019/12/24 生活 民進黨推反賄選24小時專線 13:102019/12/24 政治 比下殲20 殲31憑什麼上陸航母 15:192019/12/24 軍事 首摔！俄蘇-57飛測墜毀 9年來首次 16:042019/12/24 軍事 軍事熱門新聞 比下殲20 殲31憑什麼上陸航母 - 軍事 人事次長李定中晉任中將 一家有3口是軍人。 - 軍事 差一點！俄蘇-57首摔 服役延遲 - 軍事 俄空軍：2040年之前建造完成6代無人戰略轟炸機 - 軍事 首摔！俄蘇-57飛測墜毀 9年來首次 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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