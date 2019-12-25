台中市長盧秀燕今天丟出台中火力電廠2部機組許可證廢止許可震撼彈，台電董事長楊偉甫親上火線回應，強調台電是守法國營事業，收到處分書後會立刻降載停止運轉，然後提出行政救濟，不排除向市府提出暫停期間損害賠償。至於是否造成缺電危機？台電指出，目前中火夏天是停1部機組，這樣等於會再多停1部，有可能在夏季某些時段備轉容量率跌破10％以下，供電亮起吃緊黃燈。

楊偉甫表示，台電是國營事業，會按照台中市府要求，明年先停止兩部，等到行政救濟完，再重新申請運作。他強調有相當高信心行政救濟會還台電公道。供電部分會從調度、大修排程調整，盡力維持供電穩定。

台電表示，目前中火機組的調度是「春夏停1部機、秋冬停2部機」，因此廢止2部機組許可證影響，會在用電高峰期夏季少1部機組，影響備轉容量率約1.5％~1.8％，極有可能造成夏季某個期間的備轉容量率從目前10％以上的供電充裕綠燈，降至10％以下供電吃緊黃燈。

台電表示，對未來行政救濟結果深具信心，主要是基於台中市政府三次對中火開罰及廢止許可證，已重大違反「行政程序法」、「空污法」、「固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」三項法令。

(中時 )