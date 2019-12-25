本名方祺媛的「情色教主」雪碧今(25日)傳出和公司CEO郭男生下一子，而郭男已有家室，經紀人則否認雪碧有不倫戀。報導指出，郭男曾帶5歲女兒和2歲半兒子與雪碧一同出遊，但孩子似乎不領情，回家甚至跟媽媽說：「那個阿姨（指雪碧）是壞人對不對？」

擁有立體五官和魔鬼性感身材的雪碧幾年前從網路紅到現實，今年5月傳出她秘密嫁給新加坡籍男友，雪碧便大方曬出身分證照否認，反酸：「我真的結婚早就被記者報還輪到妳唷，瞎咖一堆」，強調目前單身，且沒有法律上的配偶。

今《鏡周刊》報導，雪碧疑和已婚郭男生下一子，幾個月前郭男還帶一雙兒女與雪碧外出，5歲女兒返家後童言童語安慰媽媽，稱雪碧是「壞人」，「她搶了妳的老公跟我們的爸爸」，又爆料雪碧肚子微凸，令人質疑懷孕，但對此，經紀人否認，澄清雪碧22日才剛參加完錄影，郭男也回應和太太婚姻已結束，雪碧沒介入他的家庭並非小三。

(中時電子報)