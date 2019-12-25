台中市政府25日三度開罰台中電廠900萬元，同時廢止二部機組的許可證，台電表示，中火對於減煤、減排努力，有目共睹，未來中火環保改善設備陸續完成後，排放量更將持續下降，努力作為，換來的卻是一再地違法開罰，台電深表遺憾。收到處分書後會立刻降載停止運轉，雖不致造成缺電危機，卻會對台電機組調度產生影響。台電強調，有信心在採取各種行政救濟程序後能得到公道，不排除在未來訴訟勝訴後，向台中市府提出違法廢止許可證期間的損害賠償。

台電表示，台中市府廢止二部機組的許可證，即便處分違法，但台電是守法的國營事業，會遵照規定，對外界關切廢止許可證對於供電的影響，目前台電對中火機組的調度是「春夏停一部機、秋冬停兩部機」，台中市府廢止中火兩部機組許可證，在用電高峰期的夏季，將造成少一部機組運轉，一部機組影響的備轉容量率約在1.5％~1.8％，極有可能造成夏季某期間備轉容量率從目前10％以上綠燈（供電充裕），降至10％以下黃燈（供電吃緊）。

而在空汙較嚴重的秋冬季，因與目前台電現行對中火停機規劃的數量相同，不致對於秋冬的供電情勢產生大的影響，但整體調度的彈性與緊急應變的能力會因而限縮。

台電表示，台中市府以違反自治條例減煤四成為由來罰中火，先不論自治條例本身並無罰則，即便以許可証記載的規定事項，想要連結《空汙法》來罰中火，但是2017年核發的許可証清楚載明生煤使用量是1600萬噸，台中市環保局在今年11月底以「誤繕」為由，擅自更改「109年起減煤四成」，顯然是為了後續開罰之便。

台電強調，台中市府不僅違反行政行為「信賴保護」原則，違反行政程序法對於「誤繕」更正，必須是顯然錯誤且不能影響實質內容的規定，明顯存有適法性的重大爭議。

「況且，許可證原已清楚載明10％之容許差值」台電表示，此為「固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」中所明訂，綜上所述，台電對於未來行政救濟結果深具信心，主要是基於台中市政府三次對中火開罰及廢止許可證，已重大違反「行政程序法」、《空汙法》、《固定污染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法》三項法令。

台電表示，中火今年生煤使用量可望低於1300萬噸，不但是歷年來最少，也比台中市政府核發許可1600萬噸用煤量，大減超過300萬噸，相較於2012年，中火排放量更是減少近一半，中火對於減煤、減排的努力，有目共睹，未來中火環保改善設備陸續完成後，排放量更將持續下降，如此努力作為，換來的卻是一再地違法開罰，台電深表遺憾。

(中時 )