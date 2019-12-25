2018年12月29日，一名石姓男子在高雄旗山KTV喝酒歡唱後，請服務生幫忙叫計程車送友人回家，當時就讀實踐大學4年級的陳姓學生剛好也叫車，雙方為搶搭車爆口角，石男竟持槍當場將陳男開2槍打死，事後立即帶槍投案，高雄高分院上午二審判決，石男賠償400萬元給被害人家屬和解，因此改判他15年徒刑，可再上訴。

這起因搭小黃糾紛而引發槍擊命案，造成陳姓男大生遇害憾事，發生在去年12月，37歲石姓嫌犯在旗山經營火鍋店，在地方相當活躍。而死者22歲陳姓男大生家住小港大林蒲，在親友眼中是位個性單純乖巧的男孩，陳男父親是退休計程車司機，母親及哥哥皆在工廠上班，家境尚可，但陳為減輕家裡負擔，在餐廳打工賺學費。

警方調查，陳姓大學生與張姓、李姓友人到旗山某家卡拉OK飲酒，離去前請櫃檯叫計程車，石嫌友人亦有叫計程車，當櫃檯通知陳男與友人計程車到的時候，到門口發現嫌犯已送友人坐計程車離去，雙方爆發肢體衝突。

石姓嫌犯離去後再度攜槍返回現場開2槍，其中1槍擊中陳男腹部後逃逸，陳送醫後宣告不治。石姓嫌犯由律師陪同帶槍枝到旗山分局投案，石嫌供稱因飲酒後一時失去理智，酒醒後相當後悔，並聲稱槍枝、子彈是數年前幫身亡的陳姓姊夫代保管，橋頭地院一審將他依殺人等罪判16年，經上訴高雄高分院，法官審酌他已賠償400萬元給被害人家屬和解，改判石男15年，可再上訴。

(中時電子報)