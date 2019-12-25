侯友宜在最新媒體民調中市政滿意度穩居六都第一，更超越桃園市長鄭文燦。侯友宜25日在市政會議後受訪指出，民調有上有下，都是一種參考，最重要的是自己，自己一定把握今天一定要比昨天好，那明天一定要比今天好。

侯友宜說，他只有一個目標做事、做事、再做事，把握每一分每一秒，坐在這個位子上，想著400萬的市民，希望未來他們因為我們的努力，會改變什麼樣的新北市，這才是他努力的目標。

侯友宜說，當你在這個位置上你要珍惜，要掌握每一刻，等你離開的時候，回頭一看留下什麼東西，讓自己會有滿滿的美好回憶，這才是他最在意的，所以大家好好努力。民調不管好跟壞，都是一種鼓勵，也是一種鞭策，大家往前走，用正向的力量，帶著團隊創造更美好的新北市。

被問到贏了桃園市長鄭文燦，侯友宜說，他從來不想跟別人比較，因為要為自己負責，自己跟自己來比，這才是最重要，每一個地方的環境狀況完全是不一樣，新北市跟其他的縣市也完全不一樣。

(中時 )