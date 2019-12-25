藝人余天女兒余苑綺年紀輕輕竟直腸癌四期，大腸直腸癌連續8年蟬聯國內十大癌症發生率第一名，許多人在健康檢查時發現大腸息肉，卻不以為意，殊不知已是大腸癌前兆。醫師表示，大多數的大腸癌都是由腺瘤性息肉癌化變成，除了基因遺傳，生活中有許多習慣，都是致命關鍵，應該趕快改。

若想預防大腸息肉變成癌，《常春月刊》報導，馬偕醫院大腸直腸外科資深主治醫師楊靖國指出，下列7大習慣是影響關鍵：

1. 紅肉、高脂、加工食品：飽和脂肪會延長食物消化的時間，增加大腸息肉發生機率。

2. 高纖食物：一天五蔬果能預防便秘及大腸息肉，應多吃蔬菜、水果及全榖類等較多膳食纖維的食物。

3. 運動：每天運動30分鐘，一周運動5次，可幫助腸道蠕動，降低大腸息肉發生。

4. 作息：規律的作息、睡眠充足，可減少內分泌失調及腸道負擔。

5. 糞便潛血檢查：50歲以後，應每2年接受1次糞便潛血檢查，可以及早發現、及早治療。

6. 大腸鏡檢查：大腸鏡檢查可透過窄頻光照射觀察息肉微血管狀況，建議50歲時最好接受大腸鏡檢查。

7. 腺瘤性息肉：病理組織分化異常者，應遵照醫生指示，積極接受大腸鏡追蹤檢查。

(中時電子報)