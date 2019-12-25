2020年元旦不是連假，為了鼓勵民眾到恆春半島追第一道曙光，屏東縣政府及恆春半島觀光產業聯盟首度邀請5架IDF戰機，到墾丁龍磐公園衝場，並舉辦摸彩等活動，成功引起話題，12月31日墾丁核心區訂房已逾9成，非核心區也有7成多。

根據中央氣象局資料，台灣本島第一道曙光於元旦上午6時35分，在屏東鵝鑾鼻及台東三仙台現蹤。屏東已連續多年於龍磐公園舉辦迎曙光活動，2020年又有新創舉，與國防部合作邀請5架IDF戰機衝場，在國境之南第一道曙光中畫破天際。

活動現場還有貨櫃舞台表演及摸彩活動，並增設臨時郵局，遊客可透過明信片將新年祝福寄給親朋好友。屏東縣觀光協會提醒參加迎曙光的民眾，可向飯店或民宿索取明信片，填寫完個人姓名與電話後投入曙光郵局摸彩箱，就有機會中奬。

屏東縣觀光協會理事長鄭宜芳說，今年元旦雖非連假，但12月31日墾丁訂房率核心區已超過9成。恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽說，今年政府推出秋冬國旅補助，恆春半島住房率比去年同期成長很多，有些飯店翻倍，民宿也都成長2、3成。

台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段，2020年元凌晨0點起進行交通管制，滿州停車場及鵝鑾鼻公園停車場凌晨3點半起有免費接駁服務。縣府交通旅遊處長黃國維提醒，12月31日也可使用秋冬補助，歡迎大家一起到恆春半島送夕陽迎曙光。

(中時 )