美國地質調查所（US Geological Survey）說，加拿大卑詩省（British Columbia）哈迪港（Port Hardy）西方177 公里處周二發生規模6.2的強震。

Prelim M6.3 Earthquake Vancouver Island, Canada region Dec-25 03:36 UTC, updates https://t.co/0qHaOmxTrB — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) December 25, 2019

據路透報導，這次地震深度僅1公里，不過尚未傳出造成任何傷亡或損害。而據《溫哥華太陽報》（The Vancouver Sun）報導，23日還發生了規模從4.3到6.0不等的6次地震。

Shallow earthquake off the coast of Canada. NO Tsunami expected per @NWS_NTWC pic.twitter.com/JM0n4O91Ws — Aubrey Urbanowicz (@WHSVaubs) December 25, 2019

(中時電子報)