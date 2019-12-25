震不停！6.2強震再撼加拿大 11:562019/12/25 中時電子報 楊幼蘭 、 吳映璠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國地質調查所（US Geological Survey）說，加拿大卑詩省（British Columbia）哈迪港（Port Hardy）西方177 公里處周二發生規模6.2的強震。 Prelim M6.3 Earthquake Vancouver Island, Canada region Dec-25 03:36 UTC, updates https://t.co/0qHaOmxTrB— USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) December 25, 2019 據路透報導，這次地震深度僅1公里，不過尚未傳出造成任何傷亡或損害。而據《溫哥華太陽報》（The Vancouver Sun）報導，23日還發生了規模從4.3到6.0不等的6次地震。 Shallow earthquake off the coast of Canada. NO Tsunami expected per @NWS_NTWC pic.twitter.com/JM0n4O91Ws— Aubrey Urbanowicz (@WHSVaubs) December 25, 2019 (中時電子報) #加拿大 #強震 #美國地質調查所 也許您會感興趣 推薦閱讀 加國攪局中美協議 中方：與其他事件掛鉤注定徒勞 04:092019/12/21 全球財經 溫哥華禁用塑膠袋 04:092019/12/22 專題周報 加拿大支援澳洲 增派18消防員撲滅山火 20:262019/12/22 國際 哥倫比亞中部遭規模6強震襲擊 震源非常淺 07:132019/12/25 國際 國際熱門新聞 館長接受美媒專訪 大談舌戰網軍與愛民主 - 國際 不是武器！北韓「聖誕禮」曝光 川普恐頭大了 - 國際 5萬人小島！竟成美陸新戰場 - 國際 罕見！北韓軍方三巨頭站起來聽金正恩指示的畫面曝光 - 國際 網攻美科技巨頭 駭客返陸開班授課 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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