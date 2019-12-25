環團29日辦反空汙大遊行 訴求減媒救健康 12:052019/12/25 中時 黃世麒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 環團公布反空汙大遊行口號與訴求。（黃世麒攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃呼籲執政黨減媒救台灣人民健康。（黃世麒攝） 台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃25日邀集潘忠政、潘翰聲等各環團代表，公布29日反空汙大遊行口號訴求及路線，要求政府減煤救台灣人民健康。 反空汙大遊行將在環保署前集結、出發，行經行政院，最後抵達自由廣場。 (中時 ) #大遊行 #健康 #空汙 #台灣 #環保署 也許您會感興趣 推薦閱讀 罷韓50萬人10分鐘走掉8成 攤商呆了 20:142019/12/21 政治 Wecare台灣大遊行 超長布條吸睛 20:172019/12/21 政治 不能單打獨鬥！盧秀燕揪七縣市設「空汙治理專案辦公室」 21:442019/12/21 政治 挺韓大遊行 孫先生捕捉到野生韓國瑜 22:442019/12/21 政治 罷韓大遊行 學者揭「壯闊布幕」底下真相 23:572019/12/21 政治 挺韓大遊行空拍驚現「紅海」 網激動：看不到盡頭.. 00:362019/12/22 政治 挺韓大遊行 韓提當選4保證 04:092019/12/22 兩岸新聞 盧秀燕號召 7縣市聯手抗空汙 04:102019/12/22 地方新聞 小英大談政績 絕口不提空汙 01:182019/12/23 政治要聞 健康系列》業者推出週期到府服務，消費者有感便利 09:002019/12/24 生活 生活熱門新聞 命理專家洩天機 明年3星座財運大爆發 - 生活 明後天降雨熱區 吳德榮：還有一波冷空氣 - 生活 去日本千萬別穿！一眼被認出觀光客 - 生活 火鍋店都有的服務 冬天變胖元凶 - 生活 逛夜市驚見美腿氣質妹 屁股蛋露出 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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