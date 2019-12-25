台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃呼籲執政黨減媒救台灣人民健康。（黃世麒攝）
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃呼籲執政黨減媒救台灣人民健康。（黃世麒攝）

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃25日邀集潘忠政、潘翰聲等各環團代表，公布29日反空汙大遊行口號訴求及路線，要求政府減煤救台灣人民健康。

反空汙大遊行將在環保署前集結、出發，行經行政院，最後抵達自由廣場。

(中時 )

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