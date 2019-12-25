民進黨立法院黨團預計12月31日強行通過《反滲透法》三讀，中華泛藍協會今上午召開記者會痛批，全世界沒有一個民主憲政國家在看守政府期間，動用國會多數暴力強行通過泛滲透法，成為戒嚴的法案。中華泛藍協會副理事長林忠山質疑，民進黨趕在選前通過《反滲透法》，恐是為了扣紅帽子抓拿韓國瑜，沒收2020大選，確保蔡政府延續政權，民進黨跟新潮流賭很大。

民進黨預計下周二立法院會處理《反滲透法》，中華泛藍協會選在行憲紀念日召開「反滲透法的爆炸力」系列記者會，邀請孫文學校北院長林定芃、前立委錢達、政治大學教授外交教授李明、前輔大新傳系主任習賢德等人出席。

林忠山表示，蔡政府上台後違憲亂政，像是倡導轉型正義、軍公教年改、司法國是會議等違憲行為，越來越離譜，現在還要硬推反滲透法，最主要原因是違憲沒罰則，最大的罰則就是明年選舉，民眾用選票下架違法亂政的蔡政府。

林忠山說，看守政府距離不到半個月就要選舉，卻硬要通過反滲透法，全世界民主國家沒有這樣搞過，與其說要防止匪諜，民進黨最大目的是要影響選舉，蔡英文深知將輸掉明年總統大選，現在唯有動用司法權把韓國瑜用賣台罪名抓起來，民進黨政府就可以繼續執政，民進黨跟新潮流賭很大，寧可讓中華民國民主倒退也要賭一把。

錢達質疑民進黨政府通過《反滲透法》目的是要抓拿韓國瑜，沒收明年總統大選，如果韓粉暴動就順勢宣布戒嚴，用舞弊手法延續政權，不要認為民進黨不敢這樣做，全世界近200個民主國家，哪個國家會在大選前兩個禮拜強行通過法律，而且民進黨是了不起的政黨，專門幹別人不敢幹的事情，操作芒果乾，因為民進黨清楚，如果明年選舉大敗，台獨路線將徹底結束，只要消滅國民黨就永遠執政。

李明分析，民進黨若對選情有信心，大可選後從容地按照立法周延規劃《反滲透法》，而不是強渡關山，當成選舉操作工具，這不是鴨霸什麼叫鴨霸，呼籲民進黨懸崖勒馬，不要把發芽的民主憲政掐死。

習賢德也說，《反滲透法》不僅是違憲的綠版「誅滅異己條款」，更是將台灣推向與大陸《反分裂國家法》對撞的加速器，蔡英文是企圖製造戰爭、分裂國土、滅絕中華民國的邪惡勢力。

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(中時 )