台中市政府觀光旅遊局1年來成績亮眼！觀旅局25日於「台中觀光旅遊網」推出盧秀燕市長上任週年觀旅局施政成果網頁及政績動畫「富市台中・新好觀光」，向市民報告108年度觀旅局工作成果；觀旅局長林筱淇指出，1年來致力拓展觀光旅遊市場，為市民創造超過533億元的觀光產值。

觀旅局指出，盧團隊上任後，台中世界花卉博覽會住宿旅客成長11％，增加約14億觀光產值；今年1至12 月止共辦理16 項重大節慶活動，吸引總計約594萬人次參加，預估帶來觀光總產值約為115億元。國旅秋冬遊執行成效已核准15 萬間房補助，創造約15億觀光產值。

觀旅局積極拓展國際入境市場吸引國際觀光客，赴海外交流總計11 次，共參訪13 個城市；接待海外官方交流與旅遊業者踩線等觀光推廣共34 團次、39 城市。網路社群行銷，「大玩台中-臺中觀光旅遊局」ＦＢ粉絲團，粉絲數成長近3.8 萬人；「taichungtravels」IG 粉絲團，粉絲數成長近2.8 萬人。

台中市轄內自行車道共90條總長度691 公里；觀旅局及區公所維護管理合計52 條，長度439.16 公里。台中市轄內登山步道共53 條總長度102.05 公里，其中觀旅局維護管理合計長度23.52 公里，委託區公所維管長度合計72.25 公里，全面提供民眾優質的休閒環境。

觀旅局表示，2020 台灣燈會規畫以「璀璨台中」為主軸，「藝想世界」、「森林秘境」、「童趣樂園」為主題，副展區於21 日開燈；展期橫跨耶誕節、元旦、農曆春節、元宵節4大節慶，預估吸引逾1500 萬參觀人次，將可創造觀光產值198.3億元。

林筱淇強調，觀旅局以動畫與網頁彙整108年一整年的政績，向市民報告市府拼觀光的成果，邀請市民共同關注與推動台中市的觀光發展；希望未來將台中的好山、好水、好景、好人才的獨特資源優勢更加發揚光大，讓台中成為不折不扣的台灣觀光首都。

(中時 )