勤業眾信聯合會計師事務今（25）日發布《2020全球高科技、媒體及電信產業趨勢預測》，全球有聲書市場將成長25％，達到50億美元（逾1,500億台幣）；全球Podcast（播客）市場將成長30％，首次超過10億美元大關（逾300億台幣）。美國市場正以每年20％～25％的速度成長，將成為有聲書大國，中國第二。

隨著消費者對影音娛樂需求增加，以內容傳遞網路（Content Delivery Network, CDN）做為改善媒體品質、速度和可靠性的重要工具，將隨之成長。據調查，2020年全球CDN市場將達到140億美元規模，相較2019年成長25％；到2025年，市場將成長一倍，達到300億美元，年複合成長率超過16％。

CDN市場成長的最大動力，來自消費者對線上串流影音日益增加的需求，實況轉播及線上串流遊戲等出現，將進一步推動這個市場的成長。勤業眾信預測，CDN於2022年時，將承載總網路流量的72％，將有越來越多媒體與電信公司發展自己的內容傳遞網路。

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