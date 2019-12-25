日月光和智崴等8家廠商，25日上午簽約進駐橋頭科學園區，預定2021年開始設廠，如果再加上未來招商的進駐廠商，橋頭科學園區可望創造年產值1,800億元、以及1.1萬就業人口，引進並與南科、路竹科連成一個南台灣科技產業廊帶，成為半導體、精密機械、生醫、通訊、AI、5G、以及大數據產業重鎮。

科技部南科管理局25日上午在高雄展覽館，舉辦「橋頭科學園區招商說明會暨產學合作成果發表會」，共吸引上百家廠商、超過200人到場與會，行政院副院長陳其邁及科技部政務次長許有進等產官學要角出席。

日月光資深副總經理周光春、智崴集團執行長歐陽志宏、中光電智能營運長王仲平、華宏科技總經理葉清彬、長行生技總經理陳梧桐、國巨營運長王淡如、鑫科董事長蔡松釗、以及太普高董事長王祈蓀等8家企業代表，在陳其邁、許有進、以及南科管理局長林威呈等官方代表見證之下，簽署投資進駐橋頭科學園區的意向書。

行政院副院長陳其邁致詞指出，中美貿易戰影響全球供應鏈，為因應產業發展挑戰及協助廠商回台投資，政府已提前做好產業佈局、整備產業發展用地及匯聚產業發展資源，掌握這波台商和外商來台投資的機會。

陳其邁強調，包括高通、雅馬遜等國際大廠，都已經看見台灣，他相信，在未來10到20年，台灣將成為高階製造中心，再加上台積電、日月光、華邦電等都在台南和高雄已有設廠，南台灣的半導體生態系已經形成，「提早進駐橋頭科學園區，絕對是智慧聰明的決定」。

科技部次長許有進表示，橋頭科學園區除了強化既有半導體、精密機械、生醫、通訊等園區產業強項之外，將更重視軟硬體整合應用，納入未來AI、5G、以及大數據等新興領域。

他說，我國科學園區去年總產值約2.6兆元，科學園區就業人數近27.6萬人，占我國GDP的14.15%，光是南科和路竹科，就有7.7萬元就業人口，橋頭科學園區啟動之後，從台南到高雄，將打造一條科技廊道，成為南台灣產業發展火車頭。

南科管理局表示，橋頭科學園區將可帶動新一波投資潮，預計創造年產值1,800億元、創造11,000個就業機會，帶動地方產業升級並發揮群聚效應。南科管理局目前已積極布局招商規劃，後續將會與中山大學成立的「台灣橋頭科學園區產學策進會」密切合作進行招商作業。

(工商 )