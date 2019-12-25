今年來內需走強，帶動我國整體經濟，尤其製造業和出口在第四季表現轉佳，台灣經濟研究院調查的服務業營業氣候測驗點，今（25）日公布11月為87.52點，出現連續四個月的下跌態勢，出現和現況背離的現象。台經院景氣預測中心主任孫明德分析，11月跌幅已漸縮小，而且服務業的調查結果，對當(11)月景氣看好比例較高者為保險業、餐飲業與電信服務業，其餘廠商則多以持平看待；在未來半年看法的部分，除保險業與電信服務業對於未來半年景氣看好比例較高，其餘廠商則多以持平看待。

台灣經濟研究院長張建一表示，製造業上中下游對於景氣反映不一的情況，也發生在服務業，且服務業不同業別間的差異更大，目前就是金融保險業最為樂觀，但因11月台股成交量較10月略為下滑，台股當時的漲幅亦有所收斂，使得證券經紀與承銷業務轉為疲弱，證券業看好當月景氣的廠商比例不到1成。此外，與出口相關的批發業廠商，受到美中貿易談判消息反覆未定影響，對於當月與未來半年景氣看法皆不如10月樂觀。

張建一說，國發會正在研究將金融相關指標拉出來，自成一套領先指標，與一般服務業有所區隔，是很好的改進方向，應能更真實呈現景氣的態樣。台經院版製造業景氣燈號也正在改版，預計明年2月會公布新版，目的都是為了作出更精確的景氣預報。

(工商 )