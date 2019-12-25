蔡英文總統日前對黨籍立委下達動員令，要在12月31日強推《反滲透法》。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會中批評，民進黨當局強推惡法，倒行逆施，製造「綠色恐怖」，大開民主倒車，影響極其惡劣，危害極其嚴重。

朱鳳蓮表示，民進黨當局為了一黨政治私利，大開民主倒車，完全置台灣民眾福祉利益於不顧，強行以所謂「修法」手段來進行政治操弄，影響極其惡劣，危害極其嚴重。

朱鳳蓮表示，大陸注意到這段時間，台灣各界人士已經紛紛表達強烈譴責和堅決反對。該法一旦通過，凡是與民進黨立場不同的政黨、團體、人士，敢於批評民進黨的媒體，來大陸就學就業的台胞，參加兩岸交流合作的人士，都有可能被「莫須有」地扣帽子、打悶棍，遭到隨意調查、罰款，甚至是判刑坐牢。

朱鳳蓮痛批，民進黨當局強推惡法，倒行逆施，製造「綠色恐怖」，禁限兩岸交流交往，升高兩岸敵意對抗，損害台灣同胞利益，終將會自食惡果。

此外，蔡英文總統在12月18日的首場政見發表會上就兩岸關係提出了「四個認知」，朱鳳蓮駁斥，蔡英文提出的所謂「四個認知」，在大陸看來完全是顛倒黑白、混淆是非。

朱鳳蓮建議，大家要反過來解讀：單方面否認「九二共識」，破壞兩岸關係的，是民進黨當局；鉗制兩岸經貿合作，損害台胞台企切身利益和台灣經濟發展空間的，是民進黨當局；挾洋自重，用台灣民眾的血汗錢乞求反華勢力所謂「保護」的，是民進黨當局；煽動兩岸對抗、升高兩岸敵意、製造「綠色恐怖」、企圖全面控制台灣社會的，還是民進黨當局。

朱鳳蓮表示，近期，民進黨當局和「台獨」勢力不斷借兩岸同胞交往中的一些事情製造事端，以「碰瓷」方式刺激島內情緒，煽動兩岸敵意，撈取選舉私利，兩岸同胞要高度警惕，不要上當。

(中時 )