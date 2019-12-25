記憶體封測廠華東（8110）第四季營運展望好轉，且DRAM市況可望提前在明年首季反轉向上，亦對營運後市增添利多。華東今早股價以平盤開出，隨後在買盤敲進帶動下放量勁揚，早盤最高上漲4.29％至12.15元，盤中維持逾3％漲幅，領漲封測族群。

華東在營運展望轉佳、配合執行庫藏股護體下，股價自11月起發動上攻，18日觸及12.5元的近15月高點，1個半月波段漲幅高達35.28％。近日股價高檔修正，仍持穩11.65元之上。三大法人上周買超華東2411張，本周迄今則小幅調節賣超74張。

華東2019年11月自結合併營收6.22億元，月增2.95％、年減6.33％，站上今年以來高點。累計1～11月合併營收61.02億元，年減22.86％，仍為近10年低點，但衰退幅度已見收斂。前三季稅後淨利625.4萬元，年減97.85％，每股盈餘0.01元，較上半年由虧轉盈。

華東財務長暨發言人潘靜儀先前法說時表示，受景氣、客戶結構改變影響，今年營運不甚理想，公司持續開源節流、降低成本以強化競爭力。在傳統旺季及客戶部分產品恢復備料下，預期第四季營運將較第三季好轉，希望今年能維持獲利，但須觀察匯率波動影響。

而近1年來表現疲弱的記憶體產業，隨著下半年DRAM需求端庫存回復較健康水位，市況亦見復甦曙光。TrendForce先前指出，NAND Flash合約價已率先在第三季回穩，DRAM均價本季雖仍較第三季小跌，但跌幅已縮小至約5％。

因應CMOS影像感測器元件（CIS）需求強勁、供不應求，韓系記憶體廠持續將舊DRAM產能轉向生產CIS元件，在供給增幅減少、市場庫存降低、需求逐步回升下，DRAM現貨價12月已明顯回升，業界看好記憶體產業回春曙光明確，明年首季可望提前反轉向上。

(時報資訊)